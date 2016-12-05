100 dolarını bozdurana kitap bedava

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dövizinizi bozdurun, Türk lirası değer kazansın” çağrısına Iğdırlı esnaftan destek geldi. Kırtasiye dükkanı olan Serdar Ünsal, 100 dolarını bozdurduğunu gösteren makbuzu getiren herkese, hikaye ve ders kaynak kitaplarını ücretsiz veriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomide yaşanan gelişmelere değinerek, “Son günlerde hani bir döviz meselesi çıkardılar. Dolar şöyle oldu, böyle oldu. Yastığının altında döviz olanlar, gelsin parasını altına dönüştürsün. Gelsin, parasını TL’ye dönüştürsün. Türk lirası değer kazansın. Altın değer kazansın. Ne lüzum var gideceğiz, dövize değer kazandıracağız?” diye çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu çağrısına Iğdırlı esnaftan destek geldi. Kırtasiye dükkanı olan Serdar Ünsal, işyerine astığı bilgilendirme ilanına “Devletimizin yanındayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a destek. Dolara ‘hayır’, Türk lirasına ‘evet’. 100 dolar bozdurana hikaye ve kaynak kitap ücretsiz, bedava” diye yazdı. 100 dolarını bozdurduğunu gösteren makbuzu getiren herkese kitapları vereceğini söyleyen Serdar Ünsal, şöyle devam etti;

“Dolar 3.5 TL’yi geçti. İç ve dış düşmanlar 15 Temmuz’da yaptıkları FETÖ destekli darbede başarılı olamayınca ülkemizi ekonomik olarak zora sokmak için doların fiyatını suni olarak yükseltiyor. Biz esnaflar da buna tepki göstermek için Cumhurbaşkanımıza ve devletimize destek vermek amacıyla kampanya başlattık. 100 dolar bozdurduğunu belgeleyen herkese hikaye kitabı ve ders kaynak kitapları ücretsiz olarak veriyoruz. Böylece hem çocuklarımız okuyacak, hem de eğitime, devletimize katkımız olacak.”

Müşteriler de kampanyanın verimli olacağını söyledi.

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