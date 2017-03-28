HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde, şu anda 26, 29 ve 30 yaşında olan Çelik kardeşler, birer yıl arayla beyinde oluşan hasar nedeniyle kısmi felç geçirdi. Yaklaşık 10 yıldır belinden aşağısı tutmayan ve yatağa mahkum olan çocuklarına bakan anne Macide Çelik, oğullarının sağlığına kavuşması için yardım istedi.

Yüksekova İlçesi’ne bağlı İnanlı Köyü’nde yaşayan 30 yaşındaki Fatih, 29 yaşındaki Eşref ve 26 yaşındaki Macit Çelik kardeşler, birer yıl arayla hastalanmaya başladı. Beyindeki hasar nedeniyle hastalanan ve bellerinden aşağısı tumayan kardeşler yatağa bağımlı kaldı. Eşini 20 yıl önce kaybeden ve 13 çocuğuna tek başına bakmak zorunda kalan anne Macide Çelik (68), çocuklarının hastalanmadan önce sağlık durumlarının yerinde olduğunu belirterek, “Çocuklarımın daha önce sağlıkları gayet yerindeydi. Okula gidip geliyorlardı. Bir oğlum 8 ay askerlik bile yaptı. Babalarıyla birlikte tarlada çalışıyorlardı. Çobanlık yapıyorlardı. Eşimin vefatının ardından her şey kabus gibi oldu. Elimde avucumda ne varsa onların sağlığı için harcadım. Fakat çocuklarım sağlıklarına kavuşamadılar” dedi.

İlk olarak en büyük oğlu Fatih’in bacak ağrısı şikayetiyle hastaneye götürdüklerini fakat herhangi bir teşhis konmadığını söyleyen anne Çelik, daha sonra oğlunun şikayetinin artmasıyla birlikte, Ankara’ya gittiklerini orada ameliyat olduğunu söyledi.

Ancak bir düzelme olmadığını anlatan anne Çelik, “Diğer çocuklarım da birer yıl arayla yatağa mahkum oldular. Beyindeki hasar nedeniyle yürümeyedikleri belirtildi” dedi.

8 ay askerlik yaptığını söyleyen Eşref Çelik, “Askerdeyken ilk aylarda herhangi bir rahatsızlığım yoktu. Sonrası yavaş yavaş dizlerime ağrılar başladı. Askerlikten doktorlar bana çürük raporu verip eve gönderdiler. Sonra yatağa mahkum oldum. Arkadaşlarım gibi dışarıya çıkıp gezemiyorum bir yerlere gidemiyorum. Tek isteğim sağlığıma kavuşup arkadaşlarımla birlikte gezmek istiyorum” dedi.

Dışarıya kadar çıkamadığını belirten Fatih Çelik ise “Ailemin desteği ile odadan oda gidebiliyorum. 3 yıl çobanlık yaptım. Babamla beraber tarlada çalıştım hiçbir rahatsızlığım yoktu. Babam vefat ettikten sonra birden bu hastalığa yakalandım. Sonrası iki kardeşim de birer yıl arayla benim hastalığıma yakalandı. Tedavi olmak istiyoruz top oynamak halay çekmek istiyorum” dedi. En son kardeşleri gibi yatağa mahkum olan Macit Çelik, ise kendisi ve kardeşleri için bir çözüm bulunmasını isteyerek yetkililerden yardım istedi. Ailenin diğer çocuklarının ise sağlıklı olduğu belirtildi.

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