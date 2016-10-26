10 yılda 300 projeye 20 milyar dolar finansman

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, “Son 10 yılda 300’ü aşkın proje için yaklaşık 20 milyar dolar tutarında uzun vadeli finansman sağladık.” dedi.

Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayati önem taşıyan pek çok projenin ana finansörü konumunda bulunarak, ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkı sunduklarını söyledi.

Denizbank olarak, kuruldukları günden bu yana toplumun sürdürülebilir gelişimine katkı sağlayacak alanları desteklemeyi temel sorumlulukları arasında gördüklerini belirten Ateş, son 10 yılda 300’ü aşkın proje için yaklaşık 20 milyar dolar tutarında uzun vadeli finansman sağladıklarını ifade etti.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul 3. Havalimanı, TAV Bodrum Havaalanı ve Ilısu Barajı ile kamu-özel sektör ortaklı şehir hastaneleri gibi kilit projelerin finansman süreçlerinde geçen yıl doğrudan ve dolaylı yer alarak yaklaşık 1,5 milyar dolar tutarında kaynak aktardıklarını anlatan Ateş, “Hepimizin ortak geleceğini yakından ilgilendiren, aynı zamanda ülkemizin kalkınma stratejisinde hayati rolü bulunan turizm de bu kapsamda bizler için ayrı bir noktada yer aldı. Turizm sektöründe bankamız, lider konumda bulunuyor.” diye konuştu.

– KKTC ekonomisine katkı

Kıbrıs özelinde otellerdeki 21 bin yatak kapasitesinin 9 bin 500’üne ve 5 yıldızlı otel yatırımlarına bakıldığında ise yüzde 81’ine aracılık ederek KKTC ekonomisine katkı verdiklerini ifade eden Ateş, faaliyetteki otellere 300 milyon dolarlık finansman sağlandığını kaydetti.

Ateş, hayata geçirilen ve devam eden projelere ise 400 milyon dolarlık finansman temin ettiklerini bildirerek, “Bunların haricinde, her ne kadar turizmle bağlantılı olarak değerlendirilmese de KKTC İçme Suyu Temini ile bölge ve ülke turizminin gelişimi adına hatırı sayılır bir değer üreteceğine inandığım Ercan Havalimanı projeleri başta olmak üzere gerçekleştirilen altyapı yatırımlarına 200 milyon dolarlık finansman desteği sağladık.” değerlendirmesinde bulundu.

Denizbank olarak bundan sonra da büyük projelerin ana finansörü konumunda olmaya devam edeceklerini dile getiren Ateş, Kıbrıs ekonomisinin gelişimi için kaynak aktarmaya, turizm özelinde ise yatırımcıların beklentileri doğrultusunda en uygun finansman kaynaklarını sunmaya, işlerine katma değer sağlamak üzere çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

– “Banka olarak taşın altına elimizi koyuyoruz”

Ercan Havalimanı’nda toplam 111 bin 420 metrekare alan üzerinde inşa edilecek yeni terminal binasının yılda 5 milyon yolcu kapasiteli olacağını anlatan Ateş, “Bu muhteşem terminal binası, gerçekten de Kıbrıs’a yakışan bir yatırım. 3,2 kilometreye varacak pist uzunluğu, yeni taksi yolunun inşası ve yeni apron ile katlı otoparkı kapsayacak proje, büyüklüğü, önemi ve çok yönlülüğü açısından Kıbrıs için ilerici bir hamleye işaret ediyor.” diye konuştu.

Ateş, 2009’dan itibaren ülkeye havayoluyla gelen yolcu sayısının yıllık ortalama yüzde 12 arttığını belirterek, şunları kaydetti:

“Bununla beraber halihazırda 20 bin seviyesinde olan toplam otel-yatak kapasitesinin 2020 yılı başına kadar 40 bin mertebesine ulaşması bekleniyor. Böyle bakınca, ivme yakalayan turizm hareketliliğini sürdürülebilir kılmak üzere Ercan Havalimanı’nın kapasitesinin artırılması önemli bir gereklilik olarak karşımıza çıkıyor. Bizler Kıbrıs’ı, sahip olduğu doğal güzellikler ve özellikli konumuyla turizm potansiyelini en üst düzeyde yansıtan kritik öneme sahip bir yatırım destinasyonu olarak görüyoruz. Bu nedenle banka olarak taşın altına elimizi koyuyor, 200 milyon avro seviyesinde olan yatırım bedelinin finansmanı için 125 milyon avro tutarında ve yaklaşık 12,5 yıl vadeli proje finansman kredisi sağlayan tek banka olmanın gururunu taşıyoruz.”

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