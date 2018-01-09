10 Ocak Gazete Patronlarına Direniş Günü

Çoğu gazeteci arkadaşımız 10 Ocak günün neden “Çalışan Gazeteciler günü” olduğu, nasıl ortaya çıktığını bilmez. Biz de bilmiyorduk, tüm ayrıntısıyla öğrendik.

.2013–2015 yılları arasında meslek büyüklerim, gazeteci yazar ağabeylerim Sayın Taylan Erten ve Vecdi Seviğ ile birlikte Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin (EMD) tarihçesini içeren kitap yazılması projesinde yer aldık. EMD’nin kurulduğu 1987 yılından buyana faaliyetlerini anlatan böyle bir kitap yazımında gerilere gitmek ihtiyacı doğdu. Kitabın başlangıç tarihi olarak Osmanlı’da ilk Türkçe gazete olan “Takvim-i Vekayi” nin yayınladığı 1831 yılı temel alındı ve 2015 yılına kadar siyaset, ekonomi ve medyadaki gelişmeler EMD tarihi ile birlikte yoğruldu.

Yakın tarihe ilişkin kaynak nitelediğindeki “Ekonomi Siyaset Medya (1831–2015) Başkalaşımın Öyküsü” adlı kitapta “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününe” özel bir yer ayrıldı. Ancak bu tarihi anlamak için 1950’li yıllara gitmek gerekiyor. Kitabın “Basının Kısa Süren Özgürlüğü” bölümünde o günler şöyle anlatılıyor:

“Yeni iktidarın (Demokrat Parti’nin) ilk işlerden biri, izin almadan gazete çıkartma olanağı da sağlayan Basın Kanunu’nun kabulü oldu. 15 Temmuz’da Meclis görüşmeleri tamamlanan yeni basın kanunu sansürün kaldırılışının kutlandığı 24 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Nadir Nadi, (Cumhuriyet Gazetesi’nin sahibi) 25 Temmuz’daki başmakalesinde, kutlama töreninin Yıldız Sarayı bahçesinde yapıldığını belirterek, “Vaktiyle en zalim basın düşmanının oturduğu ve gezindiği yerlerde dün gazeteciler neşe içinde görüşüp eğlendiler. Kutlu olsun!” diye yazıyordu. Nadi’nin sözünü ettiği geceye Cumhurbaşkanı Celal Bayar da katılmıştı.

Vatan gazetesi sahip ve başyazarı Ahmet Emin Yalman anılarında bu ayları “Basının Altın Devri” diye niteleyecekti. Yalman, altın devirde Başbakan Menderes’in Milletvekili Enver Adakan’a söylediklerini aktarmayı da unutmayacaktı:

“Hangi gazetelerden bahsediyorsunuz? Vatan mı? Ben yarın Yeni Sabah sahibi Safa ile Ankara Palas’ta bir yemek yiyeyim, Ahmet Emin yazılarından derhal vazgeçer. Nadir Nadi mi? Ben ona Şili gibi küçük bir sefaretten, hele hele Viyana’dan bahsedeyim, ertesi gün Nadir benim istediğim gibi yazı yazar. Burhan Felek mi? Birkaç spor federasyon seyahati imkânına karşı mum olur. İçlerinde 20, 30 bin liralık paralara karşı kalemlerini satanlar da eksik olmaz.”

GAZETECİLERE SENDİKA KURMA HAKKI

Kitaptan alıntılara devam edelim:

“Basın mesleğinde çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki münasebetleri düzenleyen 5953 sayılı Kanun da 13 Haziran 1952’de Meclis’te kabul edildi. Kanun, konunun taraflarıyla bir yıl süren görüşmeler ve toplantılar sonrasında mutabakat sağlanarak hazırlanmıştı. Kanun, gazetecilere sendika kurma hakkını tanıyor, yazılı iş sözleşmesiyle sigortalı çalıştırılmaları zorunluluğunu getiriyor, haftalık tatil ve yıllık ücretli izin, işten çıkartmada kıdem tazminatı gibi önemli düzenlemeleri içeriyordu.

Hıfzı Topuz, “Basın Tarihi’ adlı kitabında değişimi “Böylece yumuşak bir hava yayılmıştır. Babıâli’de gazete sahipleri de gazeteciler de hükümetle iyi geçinme politikası yürütmeye başlamışlardır” diye değerlendiriyordu.

5953 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından, 10 Temmuz’da İstanbul Gazeteciler Sendikası kuruldu, 1963’te, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) adını alarak ülke düzeyinde örgütlendi, diğer illerde örgütlenen aynı işkolundaki sendikalar da genel kurullarını yaparak TGS’ye katıldılar.

Mutlu günler uzun sürmeyecek, Neşir yoluyla veya Radyo ile İşlenecek Bazı Cürümler Hakkında Kanun, 9 Mart 1954’de Meclis’ten geçecekti. Kanun tasarısının basının gündemine geldiği günlerde, Nadir Nadi, Cumhuriyet’teki başyazısında, “Hür basının zararlarını önlemek uğruna göze alınan her tedbir, sonunda mutlaka o basından beklenen faydaları da silip süpürmüş, yani hürriyeti yok etmiştir” eleştirisini yapıyordu. Kanunun uygulaması Nadir Nadi’yi ilerleyen yıllarda haklı çıkartacaktı”.

BASINA BASKI YILLARI

Kitabın “Basın “İspat Hakkı” İstiyor” ara başlıklı bölümünde basın açısından 1950’lı yılların ikinci yarısı şöyle anlatılıyor:

“1955 yılında başlayan ve DP içinde ayrışmalara yol açan, gazetecilerin yazdıkları haberlerin gerçekliğini ve doğruluğunu kanıtlama (ispat hakkı) tartışmalarının ardından, yeni basın kısıtlamaları uygulamaya konuldu. 7 Haziran 1956’da kabul edilen yasal düzenlemeyi, Başbakan, “demokratik nizamın [düzenin] ancak bu kanunla sağlanacağını” söyleyerek savunuyordu.

1957 yılına basın ve muhalefete yapılan baskılar damgasını vurdu. CHP Genel Başkanı İsmet İnönü’nün damadı gazeteci Metin Toker Şubat ayı başında tutuklandı. Bunu Cumhuriyetçi Millet Partisi Genel Başkanı Osman Bölükbaşı’nın, hükümete yönelik eleştirileri nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılması ve tutuklanması izledi”.

“BASIN GAZETESİ”

Gelelim 10 Ocak 1961 tarihine. Önce büyük özgürlükler verilen sonra da ağır cezalarla baskı altına alınan basın dünyası o gün şunları yaşayacaktı:

“27 Mayıs ihtilalının ardından 1 Aralık 1960’da Türk Ceza Kanunu’nda yapılan değişiklikle basına iddialarını ispat hakkı tanınmış, 1961 başında resmi ilan dağıtımının ilkelerini belirleyen yasa uygulamaya girmiş, 1952 tarih ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştırılanlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun’da değişiklik yaparak basın emekçilerine yeni haklar tanıyan 212 sayılı kanun da 10 Ocak’ta uygulanmaya başlanmıştı.

Basında çalışanların haklarına ilişkin kanuna karşı çıkan Akşam, Cumhuriyet, Dünya, Milliyet, Tercüman, Vatan, Yeni Sabah, Hürriyet ve Yeni İstanbul gazetelerinin sahipleri 11, 12 ve 13 Ocak tarihlerinde gazetelerini yayımlamayacaklarını açıkladılar.

İstanbul Gazeteciler Sendikası, bu kararının gazete sahipleri tarafından verildiğini ve asla benimsenemeyeceğini duyurdu. Gazetelerin yazı işleri müdürleri, muhabirleri ve yazarları, aynı gün “Simidimiz ve Hürriyetimiz İçin”, “Çalışan Gazeteciye Cop, Patrona Hazırlop” gibi pankartlar taşıyarak, sessiz yürüyüş yaptılar.

Sendika, üç günlük boykot sırasında “Basın” adlı gazete yayımladı. 11 Ocak 1961 günü çıkarılmaya başlanan gazete, 100 bin gibi o gün için önemli bir noktaya ulaştı. Gazetenin ilk günkü başyazısında, “Gazete çıkartmak çorap fabrikası işletmeye benzemez. Basın bir kamu hizmetidir” ifadesi yer alıyordu. Boykot, 14 Ocak 1961’de sona erdi ve gazeteler yayına başladı. Sendika, başarıya sahip çıkmak amacıyla 1962 yılında 10 Ocak tarihini Çalışan Gazeteciler Bayramı olarak kutlama kararı aldı”.

İşin öyküsü böyle. Düşünebiliyor musunuz o tarihte gazete çalışanları tüm yazı işleri ve muhabirleriyle gazete sahiplerini protesto edebiliyor, yürüyüş yapılabiliyor. Bugün böyle bir şey mümkün mü?

Büyük bölümü aynı manşet ve içerikle “sahibinin sesi” gibi yayınlanan gazetelere, televizyonlara bakınca; soru sorma, haber alma, özgürce ifade etme ve yasal haklardan mahrum bırakılan, “iktidarı övme ve yüceltme” dışında işlevi kalmayan bir sektör için 10 Ocak gününün “işsiz ve çalıştırılmayan gazeteciler günü” olarak değiştirilmesi daha anlamlı olacak.