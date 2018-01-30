Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, CHP Niğde Milletvekili ve CHP Merkez Emek Büroları Yöneticisi Ömer Fethi Gürer, kayıtdışı çalışan göçmenler ve çocuk işçi sorunlarıyla ilgili soru önergesini yanıtladı.

2017 yılının ilk 10 ayında 76 bin 747 yabancıya çalışma izni verildiğini belirten Bakan Sarıeroğlu, kaçak yabancı çalıştırdığı tespit edilen işyerlerine ve yabancılara idari para cezası uygulandığını açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakan Jülide Sarıeroğlu’ndan “2017 yılında denetimlerde kayıt dışı çalıştırılan kaç göçmen işçi saptanmıştır? Çalışma izni olan göçmen sayısı kaçtır? İlk üç ülke hangisidir? Çocuk işçi yaşının 10’a kadar düştüğü ve büyüklerin işinin bu bedenlere yüklendiği sendikalarca da ifade edilmektedir. Bu anlamda, denetimler sonucu elde edilen iş yeri veya buna benzer çocuk işçi sayısı kaçtır?” şeklindeki soruların yanıtlanmasını istedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, bakanlıklarının çocuk işçiliğinin önlenmesi için kamu kurum ve kuruluşları, işçi ve işveren kuruluşları ile sivil toplum örgütleri arasında koordinasyon ve işbirliğini sağladığını belirterek, “Bu kapsamda çocukların çalışma yaşamına girmesinin nedenlerinin ortadan kaldırılması, eğitim kalitesinin ve ulaşılabilirliğin arttırılması, toplumsal bilinç ve duyarlılığın geliştirilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sosyal taraflar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı (2017-2023) hazırlanmıştır. Ulusal program çerçevesinde çalışmalar devam etmektedir” dedi.

Bakanlıkları tarafından yürütülen denetimlerde, çocuk ve genç işçilerin öncelikli risk grubu olarak belirlendiğini kaydeden Bakan Sarıeroğlu, Yapılan denetimlerde 4857 sayılı İş Kanununun “Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı” başlıklı 71’inci maddesi ile “Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerini ihlal eden işyerleri hakkında idari yaptırımlar uygulandığını bildirdi.

Yabancılara başvuruları doğrultusunda yapılan değerlendirme sonrası çalışma izni verilmekte olduğunu ifade eden Bakan Sarıeroğlu, 2017 yılı için (1 Kasım 2017 tarihine kadar) verilen çalışma izin sayısının 76 bin 747 olduğunu açıkladı.

Sarıeroğlu, “Bakanlığımız tarafından, çalışma hayatına yönelik denetimler yapılmakta ve bu denetimler sırasında kaçak yabancı çalıştırdığı tespit edilen işyerlerine ve yabancılara idari para cezalan uygulanmaktadır” açıklamasında bulundu.

​

GÜRER, “YANITLAR YETERSİZ!”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çocuk işçi sorununun önlenmesine yönelik bakanlığın mevcut çalışmalarının yeterli olmadığı gibi sorularına da kapsamlı yanıt verilmediğini belirtti. Gürer; “Çocuk işçi yaşının 10’a kadar düştüğü ve büyüklerin işinin bu bedenlere yüklendiği sendikalarca da ifade edilmektedir. Bu anlamda, denetimler sonucu elde edilen iş yeri veya buna benzer çocuk işçi sayısı kaçtır? Sorusuna tatmin edici yanıt verilmedi. Son yıllarda çocuk işçi çalıştıran işyeri sayısında ciddi oranda artış olması, çocuk işçi sorununun önlenmesine yönelik çalışmaların yeterli olmadığını gösteriyor. 100 bini aşan çocuk işçi sayısı kayıt dışı ile çok daha fazla sayıya ulaşıyor. Yokluk ve yoksulluk ile eğitimini bırakan çocuk sayısında önemli artış Hükumet bu konuda daha ciddi tedbirler almalıdır” dedi.

Kaçak yabancı işçi çalıştıran işyerlerine yönelik olarak tedbirlerin de yeterli olmadığını kaydeden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Göçmen sayısının milyonlarla ifade edildiği ülkemizde, çalışma izni alan yabancı sayısının 76 binde kalmış olması, kayıt dışı çalıştırılan yabancı göçmen sayısının oldukça yüksek olduğunu tahmin etmek zor değildir. Çalıştırılanların büyük bir bölümünü de kaçak göçmen çocukların oluşturduğu da bilinen bir gerçektir. Bu konudaki tedbirlerin de artırılması gerekmektedir” diye konuştu.