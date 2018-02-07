Türkiye Boks Federasyonu’nun 2018 faaliyet programında yer alan ve Niğde’de düzenlenen ‘Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’ final müsabakalarının ardından tamamlandı.

Niğde 5 Şubat Spor Salonu’nda yapılan final maçlarında 10 sıkletten 20 boksör altın madalya için ter döktü.

Türkiye genelinden 63 ilden 518 sporcunun katılımıyla yapılan 2018 Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazanan isimler şöyle:

46-49 kg – Samet Gümüş (Kocaeli)

52 kg – Murat Uğurlu (Erzurum)

56 kg – Mizan Akyol (İstanbul)

60 kg – Yiğit Us (Bursa)

64 kg – Fırat Yetkin (Kars)

69 kg – Yusuf Gökçek (İstanbul)

75 kg –Yusuf Özdemir (İstanbul)

81 kg – Taner Işık (Sakarya)

91 kg – Abuzer Topaloğlu (Mersin)

+91 kg –Canberk İstim (Bursa)