10-10-2016 T.C ANKARA 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BASIN 447542

ESAS NO:2014/559 Esas

Davacı BÜLENT BOLATCIK tarafından davalı S.S.BİLGE YAREN KONUT YAPI KOOPERATİFİ aleyhine açılan İflas(İflasın Açılması) davası nedeniyle;

Davalı kooperatifin İflası istenmiş olup, davanın yargılaması 23/11/2016 günü saat 10:35’e talik edilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 15 gün içinde alacaklıların davaya müdahale veya itiraz ederek iflası gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürerek Mahkemeden talebin reddini isteyebilecekleri ilanen tebliğ olunur.

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