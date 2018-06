Türkiye’de 2017 yılı verilerine göre organ nakli bekleyen kişi sayısı 24 bin 935’i bulmuş durumda. Bir de henüz sıraya bile alınmayanlar var.

Yaşamak için nakil sırasına alınmayı bekleyen hastalardan olan 1 yaşındaki Ali Hamza Kaymakçı da kap nakli bekliyor.

Ali Hamza’nın ebeveynleriyle çocuklarının yaşadığı sıkıntıları, hayati tehlike riskini ve Türkiye’de organ nakli beklerken yaşadıkları sorunları ele aldık.

Ali Hamza’nın annesi Sultan Kaymakçı, ”Benim çocuğum 1 yaşında ve doğduğundan beri kalp hastası. Ali Hamza doğduktan sonra tüm poliklinikler onu muayene etti. Tüm poliklinikler gördükten sonra kardiyoloji bölümü çocuğumda kalp büyümesi olduğunu söyledi ve ilaç tedavisi uygulamaya başladılar.

Doktorlar belli bir süre sonra çocuğumun kaçınılmaz bir şekilde kalp nakli olacağını söylediler. Bizde çocuğumuzu kalp nakli yapan Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’ne götürdük. Hacettepe’de ki doktor ise kalp nakli için şu an bir şey diyemem ama anjiyo yapılması gerekli dedi. Çocuğumuz küçük olduğu için doktorlar tetkikleri en başından görmek istiyorlar” diye konuştu.

Soru: Nakil ne zaman yapılacak?

Sultan Kaymakçı: Doktorlar çocuğum için kalp nakli olacağını belirtiyorlar. Bu naklin ne zaman olacağını ise belirtmiyorlar. Sadece çocuğun durumu kötüye giderse nakil yapabileceklerini ifade ediyorlar. Bizim çocuğumuz naklini yaşından dolayı beklemiyor sadece, acil durumuna geçmediği için nakil bölümüne almıyorlar. Doktorumuz çocuğun durumu kötüye giderse sıraya aldıracağını belirtiyor.

Çocuğumun ilaçlarının belli bir bölümünü devlet, belli bir bölümünü de biz karşılaşıyoruz. Ben çalıştığım halde bazı ilaçları almakta zorlanıyorum. Çünkü çocuğumun ilaçlarının bir tanesinin yarısını ödediği halde 400 TL de ben veriyorum. Ben Asgari ücretle geçinen birisiyim ve maddi olarak zorlanıyorum.

Çocuğumun her ay kalbi büyüyor bu ölçümlerde belli oluyor. Bu durum nereye kadar gidecek ebeveyn olarak bilemiyoruz. Çünkü çocuğumuza her an her şey olabilir diye korkuyoruz”

Soru: Hastanelerde ilgi görmüyor musunuz?

İsmail Kaymakçı: Hastaneler ücretli hastalara daha çok ilgi gösteriyorlar. Biz hastanede tedavi olmak için gün istedik bize 11 Eylül’e sıra veriyorlar. Bu çocuk kalp hastası Allah korusun bir şey olsa biz çocuğumuzu kaybedeceğiz. Biz doktorlara nakil ne zaman olacak diye soruyoruz bize cevap bile vermiyorlar.

Benim çocuğumdan daha kötü çocuklar var. Bu çocuklar anjiyo için 10 gün sıra bekletiyorlar. Bu sistem böyle olmamalı. Ben bu zamana kadar hiçbir sağlık ücretin parasız olduğunu görmedim. Ücret ödemeden gittiğin zaman fazla ilgi göstermiyorlar. Ben eczaneye gittiğim zaman gerçekten yüklü paralar verip çıkıyorum. Bizler asgari ücretlerle geçinen vatandaşlarız. Devletimizin bu konularda daha da yardımcı olmalarını istiyoruz”

Soru: Çocuğunuzdaki en önemli sorun nedir?

İsmail Kaymakçı: “Benim çocuğum büyümüyor. Çocuğum yaşıtlarına göre emekleyemiyor hem de ayaklarını yere basamıyor. Yaşıtlarına göre gelişimi 6 ay geriden geliyor. Bundan dolayı doktorumuz protein verdi onu içiriyoruz. Bu protein ilacının 60 tanesi 500 TL. Devlet bizden 130 TL’sini alıyor.

Hacettepe Hastanesi’nde paralı ve parasız olmak üzere hasta muamelesi de değişiyor. Eğer hastaneye para yatırıp giderseniz sonuçlarınız telefonunuza kadar geliyor. Eğer para ödemeden giderseniz şimdi git sonra gel diyorlar.

Türkiye’de kalp nakli olabilmek için binlerce insan sıra bekliyor. Bu hastalar eğer uygun kalbi bulamazlarsa hayatlarını kaybedecekler. Türkiye organ bağışı konusunda ne yazık ki henüz istenilen seviyeye ulaşamadı. Toplumumuzun bu konuda yeteri kadar bilinçli olmaması nedeniyle nakil bekleyen hastalarda zorlu süreçlerden geçiyor. Hastalar nakil için uzun sıralara girmek zorunda kalıyor.”

ORGAN NAKLİ NEDİR?

Tedavisi mümkün olmayan hastalıklar nedeniyle görev yapamayacak derecede hasar gören organların yerine, canlı veya ölüden alınan sağlam organın, cerrahi işlem sonrası hastaya takılarak hastanın tedavi edilmesine organ denilir. Bunların için kalp sadece kadavradan (beyin ölümü tespit edilmiş kişi) yapılabilir

KİMLERE KALP NAKLİ AMELİYATI YAPILIR?

Tüm tıbbı tedaviler uygulanmış olmasına rağmen kalp yetersizliğinin son evresine gelmiş ve 1 yıldan daha az yaşam beklentisinde olan 65 yaşın altındaki kalp hastaları kalp nakli adaylarıdır.

Daha ileri yaştaki hastaların kronolojik yaştan öte fiziki özellikleri dikkatle değerlendirilerek uygun iseler kalp nakli programına alınabilirler.

Kalp nakli gerekliliği en sık koroner damarların tıkanmasına bağlı geçirilmiş krizin neden olduğu geri dönüşü olmayan kalp kasında ciddi ve büyük hasar bulunması halinde olur.

Kardiyomiyopati denilen kalp kasının doğuştan veya bakterilere, virüslere, ve bu tür nedenlere bağlı sonradan ortaya çıkan kalp kasının kasılma gücündeki ileri derecede azalmaya bağlı olarak ortaya çıkar.

Diğer nadir görülen nedenler arasında; romatizmal ateş, hipertansiyon, kalp kası hasarına yol açmış kapak hastalıkları, cerrahi olarak düzeltilme imkanı olmayan doğumsal kalp anomalileri, kalp tümörleri, çeşitli hastalıklar sonucu ciddi ritim bozukluğu olan ve bu durumun her türlü ilaç ve pil tedavisine rağmen durdurulamadığı, hayatı tehdit eder bir şekilde devam ettiği hastalar da kalp nakli adaylarıdır.