MHP lideri Devlet Bahçeli erken seçim isterken aklında acaba neler vardı? 7 madde halinde özetleyelim:

1-2019 Mart’ındaki yerel seçimde MHP’nin varlık gösteremeyeceğini, en fazla bir-iki kent belediyesini kazanabileceğini düşündü, bunun milletvekili seçimleri için Ak Parti’yle yapılacak pazarlıkta elini zayıflatacağı endişesine kapıldı, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin yerel seçimden önce yapılmasını bu nedenle uygun buldu.

2-Suriye ve Irak’ta sürdürülen harekatların ve kimi dış gelişmelerin ekonomik dengeleri bozduğunu fark etti, erken seçime kurtuluş gözüyle baktı.

3-CHP’nin şu anda güçsüz olduğuna, ama zaman içinde güçlenebileceğini hesapladı, baskın bir seçimle CHP’yi hazırlıksız yakalamak istedi.

4-Büyük öfke duyduğu HDP’nin erken seçimde barajı aşamayacağı, dolayısıyla Meclis’e giremeyeceği öngörüsünde bulundu.

5-Ak Parti’ye yıllarca destek vermenin liderliğini ve siyasi geleceğini tehlikeye düşüreceği korkusuna kapıldı.

6-Ülkenin içinde bulunduğu koşulların erken seçimi zorunlu kıldığını, siyasi hesaplarla bunu geciktirmenin yanlış olacağı sonucuna vardı.

7- Yeni kurulan İyi Parti’nin Siyasi Partiler Yasası gereğince genel seçimlere katılamayacağı şeklindeki yorumları önemsedi, bu partiyi devre dışı bırakacak bir hamle yapmayı hedefledi.

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Evdeki hesap her zaman çarşıya uymaz tabii…

Bahçeli 2002’de erken seçim isterken partisinin baraj altında kalacağını herhalde aklının ucundan bile geçirmiyordu.

Bakalım bu defa hesabı tutacak mı?

Bazen daldaki tüm kuşları birden vurmak isterken biri bile vurulamaz, hepsi kaçar gider…