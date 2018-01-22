İkinci perdesi açılan TFF 1. Lig’in 18. haftasında, deplasmanda karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kalarak liderliği averajla Ümraniye’ye kaptıran Ankaragücü’nde teknik direktör İsmail Kartal, “Bu maça çıkana kadar oyuncularımızın ve bizlerin kafasında çok büyük sorunlar vardı.

Transfer yasağı kalkacak mı gibi daha birçok şeyle hepimizin gözü kulağı başkandan gelecek habere bağlıydı. Son 24 saatte oyuncularımızı motive etmeye çalıştık” dedi.

İlk defa bir arada oynayan oyuncuların bu kadar disiplinli, mücadele eden ve coşkulu takım beklentilerinin üstünde olduğunu ifade eden Kartal, “2-3 tane net pozisyona girdik. Rakibimizin de 1-2 pozisyonu vardı. Mücadele anlamında, coşkumuz anlamında, maçı kazanabilme anlamında rakibimizden bir adım öndeydik. Birkaç tane de final paslarını doğru zaman ve doğru şekilde artırabilseydik maçı kopartıp çok net bir galibiyet ile de ayrılabilirdik” diye konuştu.

Kartal, zamana ihtiyaç duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Bugün 4-5 takımda oynayabilecek oyuncularımızın sakatlığı nedeniyle, bazılarının lisanslarının yetişmemesinden, bazılarının da anlaştığımız halde tam hazır olmadığı için oynatamadığımızdan dolayı, elimizde olan mevcut kadro ile sahaya çıktık. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar, çok iyi mücadele ettiler. Sonuçta alınan 1 puan için oyuncularımı kutluyorum. Zaman içerisinde görecekler, çok iyi çalışıyoruz. Aramıza katılacak oyuncu arkadaşlarımızla beraber Ankaragücü’nü layık olduğu yere getireceğiz. Zamana ihtiyacımız var.”