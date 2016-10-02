KARS’ın Kağızman İlçesi yakınlarındaki Çemçe- Madur Dağları’nda hava destekli başlatılan operasyonda 7 terörist öldürüldü. Kilis’in Ekrem Çetin Mahallesi’ndeki parçaları imha etmek üzere olay yerine gelen bomba imha uzmanları güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin kontrollü imha işlemi sırasında patlama meydana geldi. Olayda 1 bomba imha uzmanı 1 polis şehit oldu 2 asker yaralandı.

Kars’ın Kağızman İlçesi yakınlarındaki Çemçe- Madur Dağları’nda insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen ve Atak helikopter ile ateş altına alınan 7 kişilik terörist gruptan önce 4’ü etkisiz hale getirildi. Devam eden operasyonda 3 terörist daha öldürüldü.

1 Polis Şehit oldu 7 terörist öldürüldü. Bölgedeki hava destekli operasyon sonrası başlatılan arama tarama faaliyetleri sürüyor.

Kars’ın Kağızman ilçesinde bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonlarla ilgili Kars Valiliği’nden resmi açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada Kağızman ilçesi Çemçe kırsalında faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca dün operasyona başlandığı belirtildi.

İnsansız keşif araçlarıyla yapılan tespit sonrası bugün saat 11.00 sıralarında yapılan arama-tarama faaliyeti esnasında bir grup bölücü terör örgütü mensubuyla temas sağlandığına vurgu yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Yapılan teslim ol çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine hava destekli operasyon sonucunda girilen silahlı çatışmada 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede yapılan arama sonucunda; örgütün Kağızman/Çemçe bölge sorumlusunun da aralarında bulunduğu 6 terörist ölü, 1 terörist yaralı olarak ele geçirilmiştir.

Teröristlerle birlikte; 1 adet M16 piyade tüfeği, 1 adet bixi makineli tüfek, 5 adet kaleşnikof piyade tüfeği, bol miktarda cephane ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Teröristlerin Erzurum, Kars ve Ağrı illerinde sivil vatandaşlarımızın katledilmesi başta olmak üzere sabotaj, saldırı ve yol kesme eylemlerine katıldıkları tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimizin bölgede yaptığı operasyonlar devam etmektedir.

Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında son bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadele faaliyetlerine kesintisiz olarak devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Kilis’ te Suriye tarafından atılan roket mermisine ait parçaların imhası sırasında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 2 asker ile 1 polis memuru yaralandı.

BOMBA UZMANI POLİS ŞEHİT

Suriye’nin terör örgütü IŞİD konrolürdeki bölgeden bugün öğleden sonra ateşlenen roketin düştüğü Ekrem Çetin Mahallesi’ndeki parçaları imha etmek üzere olay yerine gelen bomba imha uzmanları güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin kontrollü imha işlemi sırasında patlama meydana geldi. Olayda 1 bomba imha uzmanı polis ile 2 asker yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan polis memuru yapılan müdaheleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı askerlerin acil serviste tedavileri sürerken, Kilis Valisi İsmail Çataklı ve İl Emniyet Müdürü Candemir Özdemir de hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Kilis Valiliği, Suriye’den atılan ve kente düşen roketlerin imhası sırasında meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı. Roketlerin terör örgütü IŞİD bölgesinden atıldığının tespit edildiği belirtilen açıklama şöyle:

“Suriye’den DAEŞ bölgesinden atıldığı tespit edilen 3 adet roket 15.35 sıralarında il merkezi ve sınır hattında muhtelif yerlere isabet etmiştir. Olay sonucunda patlamayan mühimmatların imhası sırasında 1 polisimiz şehit olmuş, 2 jandarmamız yaralanmış olup, yaralılar Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.”

Olayda şehit olan polis memuru 38 yaşında Murat Mimiroğlu için yarın Kilis Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlenecek. Evli ve 2 yaşında kızı bulunan Mimiroğlu’nun cenazesinin törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Giresun’a gönderileceği belirtildi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...