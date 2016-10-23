1 polis şehit 6’sı polis 20 kişi yaralandı

1 polis şehit oldu, 6’sı polis, 20 kişi de yaralandı. Bingöl’ün Genç İlçesi’nde PKK’lı teröristler tarafından kaymakamlığın yakınına bırakılan bomba yüklü araç, zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirildi.

Genç İlçesi’nde PKK’lı teröristlerin kaymakamlık yakınına park ettiği bomba yüklü araç, saat 22.30 sıralarında zırhlı polis aracının geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirildi.

1 polis şehit oldu, 6’sı polis, 20 kişi de yaralandı. Patlamada, çevredeki birçok ev ve işyerinde de hasar meydana geldi.

Olayın ardından bölgeye güvenlik güçleriyle çok sayıda ambulans sevk edildi. Genç Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Bingöl’e sevk edildi.

Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, olay yerinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

1 polis şehit oldu, 6’sı polis, 20 kişi de yaralandı. Saldırının ardından kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için ilçede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Bingöl’de bombalı araç patladı 1 polis şehit

VALİLİK AÇIKLADI: 1 ŞEHİT, 20 YARALI

Bingöl’ün Genç İlçesi Kaymakamlık binası önünde teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda, meydana gelen patlamada 1 polis şehit olurken, 6’sı polis, 14’ü sivil vatandaş olmak üzere 20 kişi yaralandı.

Yaralılar, Genç İlçe Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalelerin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bir polis memuru ise helikopterle Malatya’ya sevk edildi.

Patlamanın meydana geldiği bölgede çok sayıda ev ve iş yerleri de hasar gördü. Elektriklerin kesildiği ilçeye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Olayın ardından geniş çaplı operasyon başlatıldı.

VALİ KÖŞGER, YARALILARI ZİYARET ETTİ

Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, olayın ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı vatandaşları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Köşger, “Saat 22.50 sıralarında Genç İlçemizde, eş zamanlı saldırı gerçekleşti. Bombalı araç patlatıldı.

Kaymakamlık lojmanını korumakla görevli olan bir polis memurumuz şehit oldu. 6 güvenlik görevlisi yaralandı. Bunlardan birisinin durumu ağır, diğerlerinin hayati tehlikesi yok.

Durumu ağır olan ameliyatı yapılmak üzere Malatya’ya sevk edildi. 14 sivil vatandaşımız hafif yaralı. Çok şükür hayati tehlikeleri yok. Sıcak temas sağlandı, karşılıklı çatışmalar gerçekleşti. Şu anda operasyon sürüyor” dedi.

Aziz ÖNAL – Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)

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