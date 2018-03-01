Hükümet’in 14 şeker fabrikasını özelleştirme kararı almasına sendikalar, işçiler ve muhalefet partileri şu gerekçelerle karşı çıkıyor:

-Binlerce kişi işsiz kalacak.

-Şeker pancarı üreticisi mağdur olacak.

-Özel sektörün eline geçecek fabrikalarda pancardan değil nişastadan şeker üretilecek, bu da halk sağlığını tehdit edecek.

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Bu gerekçelere katılmak mümkün değil.

Şeker fabrikaları geçen yıl 1 milyar lira zarar etti, yani eski para birimiyle tam 1 katrilyon lira.

Tedbir almayıp aynen devam edildiği takdirde bu zarar büyüyecek ve faturayı halkın tamamı ödeyecek.

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Ak Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir’in şu sözlerini de dikkatle okumak gerekiyor:

Şeker fabrikaları yılda sadece 6 ay çalışıyor. 3 ay pancar alıyor, 3 ay da pancarı işliyor. Yani bu fabrikalar 6 ay boş duruyor.

Şeker fabrikalarının 1 milyar lirayı bulan yıllık zararının 600 milyon lirasını Özelleştirme İdaresi karşılıyor, 400 milyonu ise bütçeden karşılanıyor.

İşin içinde devlet olunca vurun abalıya mı diyelim…

Devleti de, işçiyi de, çiftçiyi de korumak zorundayız.

Dünya şekerin tonunu 120 dolara mal ediyor, biz 400 dolara üretiyoruz. Yani özelleştirerek şeker fabrikalarını verimli bir şekilde çalıştırmak zorundayız.”

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Geçmişte yapılan özelleştirmelerin çoğu iyi sonuç verdi.

İşletmeler kârlı çalışmaya başladı, devlete ödenen vergiler arttı, dolayısıyla bundan herkesinin yararı oldu.

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Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi de gerekli bir operasyondur. Yeter ki fabrikalar ve arazileri yok pahasına değil piyasa değerine satılabilsin!

Bugün dünyanın gerçeği serbest piyasa ekonomisidir.

Eski doğu bloğu ülkelerinin mantığıyla hareket etmek yanlıştır.

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Hükümet’i, “Niye şeker fabrikalarını özelleştiriyorsun” diye eleştirmek yerine, “Zarar eden fabrikaları özelleştirmek için niye 15 yıldır bekledin” diye eleştirmek galiba daha doğru bir yaklaşım olur.