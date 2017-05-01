1 Mayıs Ankara'da coşkuyla kutlandı!

İşçinin, emekçinin bayramı 1 Mayıs Ankara’da bir çok sendikanın ve vatandaşın katılımıyla çosku içinde kutlandı.

1 Mayıs Ankara’da yoğun güvenlik önlemi alınan alanda herhangi bir olay yaşanmazken halaylar, türküler eşliğinde alan dolduruldu.

Ankara’nın farklı bölgelerinden yürüyerek Kolej Meydanı’nda toplanan binlerce insan 1 Mayıs’ı halaylarla, türkülerle coşku içinde kutladılar. Alana sendikalar, sivil toplum kuruluşları, sivil vatandaşların yanı sıra aileleriyle birlikte gelen çocuklar, engelli vatandaşlarda katılım gösterdi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alana girişler ve çıkışlar belli noktalardan yapılırken, ufak tefek tartışmaların dışında olay yaşanmadı. Tam manasıyla bayram havasında geçen kutlamada alan doldu taştı.

1 Mayıs’ın tarihi

1 Mayıs’ın ortaya çıkmasında çeşitli ülkelerden işçi hareketleri etkili oldu. Dünyada ilk olarak Avustralya’nın Melbourne kentinde günde sekiz saat iş için işçiler bir yürüyüş düzenledi ve böylece işçiler haklarını savunmak için bir hareket yapmış oldu.

1 Mayıs 1886’da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 günlük olan çalışma düzenine karşı olarak günlük 8 saat çalışma isteğiyle grev yaparak iş bıraktılar. Chicago’da yapılan gösterilere yaklaşık yarım milyon işçi katılım gösterdi.

Yapılan protestoların ardından işçiler harekete geçti. 14 Temmuz – 21 Temmuz 1889 tarihlerinde toplanan İkinci Enternasyonal’de bir Fransız işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs tarihi tüm dünyada “Birlik, mücadele ve dayanışma günü” olarak ilan edildi.

Geçen zamanla 8 saatlik çalışma takvimi birçok ülkede resmi olarak kabul edildi. 1 Mayıs tarihi, böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını temsil eden bir bayram özelliğini kazandı.

1 Mayıs’ın Türkiye tarihi

1912 yılında İstanbul’da ilk 1 Mayıs kutlaması gerçekleşti. 1923 yılında yasal olarak “İşçi Bayramı” ilan edildi. 1924 yılında hükümet kutlamaları yasakladı.

1976 yılında Taksim’de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu organizasyonu olarak gerçekleşti. 1977 yılında kimsenin unutamadığı kanlı 1 Mayıs yaşandı. 500 bin kişinin katıldığı 1 Mayıs’ta ateş açıldı ve göstericilerin 34’ü hayatını kaybetti. Ardından 1978’de Taksim meydanına yüzbinlerce kişi geldi. 1979’da Sıkıyönetim Komutanlığı mitinge izin vermedi ve sokağa çıkma yasağı ilan etti. Sokağa çıkma yasağına rağmen yüzbinlere ulaşan rakamlarla 1 Mayıs kutlandı.

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