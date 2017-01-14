1-16-2017-KEÇİÖREN BELEDİYESİ529436

KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT BAĞLUM

MAHALLESİNDE BAĞLUM BULVARI ABDULHAKİM

ARVASİ PARKI İÇERİSİNDE BULUNAN 1 ADET PİKNİK

BÜFESİNİN KİRAYA VERİLMESİNE İLİŞKİN İHALE İLANI

1 – İlçemiz Bağlum Mahallesinde, Bağlum Bulvarı Abdulhakim Arvasi Parkı içerisinde bulunan 3.00 m x 3.00 m = 9 m² lik 1 adet Piknik Büfe; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale neticesinde 3 yıllığına kiraya verilecektir.

2 – İhale 08 / 02 / 2017 Çarşamba Günü saat 15.40 da Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 – İhalesi yapılacak olan büfenin aylık muhammen bedeli 480,00 TL/Ay+KDV olup; Geçici teminatı 518.40 TL dir.

4 – İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler :

a – İhaleye iştirak Dilekçesi.

b – Nüfus Cüzdanı fotokopisi

c – İkametgah Belgesi.

d – Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.

(İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)

e – Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz .

f – Şartname bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz .

g – Kiracılık ilişkisinden, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinden dolayı Belediyemize borcu olmadığına dair belge. (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak.)

h – Kiracılık ilişkisinden dolayı ,Belediye ile icralık yada mahkemelik bir davanın devam edip etmediğine dair bilgi içeren belge. (Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğünden alınacak.)

ı – Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi.

j – Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi.

k – Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü.

5 – İhaleye Katılamayacak olanlar :

a – 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

b – Belediyemizde kiracı iken sözleşmeye aykırı fiillerinden dolayı tahliye edilenler ile bunların eşleri ya da şirket ortakları doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

6 – Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbit etmekte serbesttir.

7 – Müracaat Belgelerinin Verilmesi : Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak; Encümen Başkanlığına sunulmak üzere , ihale günü saat 12.00 ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

8 – İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 250,00 TL şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.

( Adresimiz : Güçlükaya Mah.Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı KEÇİÖREN / ANKARA) KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 529436) www.ilan.gov.tr

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...