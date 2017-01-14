1-16-2017-ANKARA ÜNİVERSİTESİ-529477

5 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MERKEZ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

5 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2016/558226

1-İdarenin

a) Adresi:Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İbn-i Sina Hastanesi Akademik Yerleşke L-Blok Kat:3 06100 SAMANPAZARI ALTINDAĞ/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası:3122965520 – 3122123954

c) Elektronik Posta Adresi:dsermaye@ankara.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:5 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri:

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Deposu Beşevler/Ankara

c) Teslim tarihi:Yüklenici, alım konusu malları teslim programına uygun olarak teslimini sağlamak için sözleşme imzalama tarihinde malların teminine başlayacaktır. Bu alım için işe başlama tarihi, sözleşme tarihi olarak kabul edilecektir. Sözleşme imzalandıktan sonra malın teslim süresi 30 iş günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Satınalma Ofisi Beşevler/ANKARA

b) Tarihi ve saati:15.02.2017 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İsteklinin T. C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünün TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması şartı aranacaktır. Ayrıca teklif edilen ürün ile ilgili ürün prikat sayfası, bayilik durumunu bildiren sayfa çıktısı, firma kaşesi, yetkili imzası bulunacak şekilde komisyona sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,

e) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.3.

4.3.3.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

İstekliler, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına Kayıtlı ve 07.06.2011 tarih ve 27957 sayılı Resmi Gazetede güncellenerek ilan edilen “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” “Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği” ve “Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği” kapsamında bulunan ürünler için TITUBB tarafından verilen Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna ilişkin bilgi ve belgeleri vereceklerdir.

4.3.3.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İstekliler, teklif edecekleri malzemelerin “T.C. İlaç ve Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na” kayıtlı olduklarını belgeleyeceklerdir. Ürünler için onaylanmış ürün (Barkod) numarasına ait bilgi ve belgelerini vereceklerdir.

İstekliler, T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Kapsamı dışında olan ürünler için; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyanı verecektir. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri Kapsamı dışında olan malzemeler için CE ve benzeri belgeleri vereceklerdir.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Numunelerin Teslimi: İstekli, teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek üzere, teklif ettiği her bir mala ilişkin numuneyi, ihale günü yaşanabilecek yoğunluğu önlemek amacıyla ihale gününden önce veya ihale saatinden itibaren 24 saat içinde idareye teslim edecektir. Her bir numune etiketinin üzerinde kalem numarası ve firma bilgileri eksiksiz yazılacaktır. Numune, idare tarafından bir tutanakla teslim alınacak, tutanağın bir örneği istekliye verilecektir. Numunesi idareye teslim edilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

2) Numunelerin Değerlendirilmesi: Numuneler sırayla ihale komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Numunesi uygun görülmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3) Katalog: İstekli, teklif ettiği ürün veya ürünler için katalog veya broşür verecektir.

4) Teknik Şartnameye Cevap: İstekli, teklif ettiği ürün veya ürünler için Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi verecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Özel veya Resmi kuruluşlarda (Diş Hekimliği Fakültelerine veya T.C. Sağlık Bakanlığı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerine ya da özel diş sağlığı merkezlerinde) benzer malzemeleri satmış olması gerekmektedir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Satınalma Ofisi Beşevler/ANKARA (Doküman satış bedeli, T.C. Ziraat Bankası Kamu Girişimci Şubesi IBAN: TR110001002532070593635060 nolu hesaba yatırılarak, dekontu Satınalma Ofisine getirilmelidir) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Satınalma Ofisi Beşevler/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 529477) www.ilan.gov.tr

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