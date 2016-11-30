1-12-2016 MAMAK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İLAN

MAMAK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İLAN
İLÇEMİZ ÜREĞİL MAHALLESİ, 51266/2, 51279/1-2, 51281/1, 51292/1, 51294/2 VE 51576/2 SAYILI ADA/PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ, MAMAK BELEDİYE MECLİSİMİZİN 02/05/2016 GÜN VE 253 SAYILI KARARIYLA UYGUN GÖRÜLEREK, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09/09/2016 GÜN VE 1748 SAYILI KARARI İLE ONAYLANMIŞTIR. İLGİLİLERE DUYURULUR.
Askıya Alınma Tarihi: 01/12/2016 Askı Bitim Tarihi : 02/01/2017
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