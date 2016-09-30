01-10-2016 KIZILBEY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ (BASIN 441077)

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Yukarıda Adı ve Soyadı yazılı kişi ve kuruluşların adına düzenlenen vergi ve ceza ihbarnameleri ilgililerin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K’nun 103,106

ve 5035 sayılı genel tebliğ gereğince ilanen tebliğ edilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle;ilan yazısının vergi dairesinin ilan panosuna asılmasını izleyen 15.gün ilan tarihi bu tarihden itibaren bir ay içinde vergi daresine bizzat veya bilvekale müracaat etmesi veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmesi halinde,kendisine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı,aksi takdirde

ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı hususu ilan olunur.

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