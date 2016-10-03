﻿Osmanlıspor’a karşı kazanmak için formda olmak zorundasınız

Spor Toto Süper Lig’de Osmanlıspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe’nin teknik direktörü Dick Advocaat, UEFA Avrupa Ligi’nde Feyenoord ile oynadıkları maçın ve yaşanan sakatlıkların performanslarını etkilediğini söyledi.

Hollandalı teknik adam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, agresif bir oyun tarzına sahip rakibe karşı oynadıklarını, özellikle ilk yarıda istedikleri performansı sahaya yansıtamadıklarını belirtti.

Osmanlıspor’un iyi bir takım olduğunu vurgulayan Advocaat, “Burada kazanmak zor. Osmanlıspor’a karşı kazanmak için iyi oynamak, formda olmak zorundasınız.” dedi.

Advocaat, “Feyenoord maçındaki aşırı eforun bu maça etkisi olduğunu düşünüyor musunuz?” şeklindeki soruya, “Birinci sebep bu. İkinci sebep de takımızda normalde yer alıp, bu akşam yer alamayan oyuncular.” yanıtını verdi.

Ligde son iki maçta aynı ilk 11 ile sahaya çıktıklarına dikkati çeken Advocaat,

“Bu akşam üç oyuncuyu değiştirmek zorunda kaldık. Bu bir bahane değil. Onların yerinde oynayan oyuncular da üzerlerine düşen görevleri yapmalı. Sadece onları kastederek söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Sadece bu hafta değişen oyunculardan bahsetmiyorum. Herkes normal performansında görüntü sergilemeliydi.” diye konuştu.

“Bazı oyuncular yoktu diyerek, diğer oyuncuları suçlamış olmuyor musunuz?” sorusu üzerine Advocaat, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hayır, oyuncularımı suçlamıyorum. Burada kazanmak istiyorsak, en iyi formumuzda olmalıyız. Özellikle son birkaç maçtır aynı oyuncuyla sahadaydık. Bu akşam üç farklı oyuncu vardı. Yine onları suçlamak istemiyorum ama yeni oyuncularımız olduğu için farklı bir oyun tarzıyla sahada olmamız gerekti. İkinci yarıda oyuncularımız iyi sonuç almak için her şeyi yaptılar ancak galip gelmek için formda, doğru şekilde sahada yer almalısınız.

Perşembe günkü maçtan sonra bu akşam görüntümüz böyle olunca istediğimiz sonuçla ayrılamadık. Beşiktaş son dakika golüyle kazandı. Böyle şeyler olabiliyor.”

“Van Persie’yi 45 dakika oynatmak riskti”

Van Persie’yi bugünkü gibi ilerleyen haftalarda forvet arkasında oynatıp oynatmayacağı yönündeki soruya “Bilmiyorum” yanıtını veren Advocaat, Hollandalı oyuncuyu 45 dakika oynatarak risk aldıklarını ifade etti.

Advocaat, milli takım arasına gireceklerini hatırlatarak, “Şu an da önümüzde antrenman yapabileceğimiz 14 gün var. Umarım, Van Persie de takımımıza katkı sağlar. Aslında 45 dakika Van Persie’yi oynatmak biraz da riskti. Önde yeterince tehlikeli değildik. O nedenle oyuna girdi. Gelecekte neler olacağını göreceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

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