Sonsöz Gazetesi

09 Ocak 2017 Pazartesi
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SPOR

Yaşar Doğu anıldı

Editör -
Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu merhum milli güreşçi Yaşar Doğu, ölümünün 56. yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Cebeci Askeri Şehitliği'nde, Kur'an-ı Kerim tilaveti...

Ankaragücü ikinci devreye hazır

Rıza Çalımbay: En az 3 transfer yapacağız

Krosçularımız Avrupa karmasında koşacak

Fenerbahçe Antalya’da kampa girecek

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DÜNYA'DAN

ABD’de Metroya böyle bindiler!

Editör -
ABD’nin New York kentinde her gün 4 milyon insanın yolculuk ettiği metro hatları, bir kez daha ‘yarı çıplak’ eyleme sahne oldu. Bu yıl 16’ncısı düzenlenen...

Kongre üyeleri Rusya’dan şüpheli

Editör -
Donald Trump’ın Rusya ve ABD’nin dünya sorunlarının çözümünde ortak çalışmalar yürütmesi gerektiğine ilişkin açıklamalarını yorumlayan ABD kongre üyeleri Rusya ile dostça ilişki kurma olanağından...
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YAŞAM

Engelli çiftler, bebeklerinin ağlamasını algılayabilecek

Editör -
GAZİANTEP'te, Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Bebekler ağlamasın' projesi kapsamında, işitme engelli çiftlerin evlerine, bebekleri ağladığında haberdar olmalarını sağlayan sesli, ışıklı ve titreşimli telsiz ile kapı zili...

Kırıkkale’de mesai saatleri değişti

Kar ve soğuk havaya aldırmadan denizde yüzdü

26 bin yıllık fosil ayak izleri korunmayı bekliyor

9 yaşındaki kıza cinsel istismardan tutuklandı

POLİTİKA

MHP’den CHP’ye sert benzetme

Editör -
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, anayasa değişikliği teklifiyle ilgili, “CHP’nin sözcüleri akıllarınca MHP tabanına yaltaklanarak ‘siyasi cilve’ yapmaktadır. CHP’nin, MHP tabanına ve milletvekillerine...

Amacımız fon üzerinden özelleştirmek

Editör -
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Piyango’nun Varlık Fonuna devrine ilişkin, “Amacımız at yarışları lisansını Türkiye Varlık Fonuna devretmek suretiyle burada varlık oluşturmak. İkinci önemli...
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KÜLTÜR & SANAT

Aylin, Romanya’da birinci oldu

Editör -
MERSİN Üniversitesi Devlet Konservatuarı Klasik Gitar Bölümü öğrencisi 13 yaşındaki Aylin Çelik, 'da düzenlenen Eduard Pamfil Uluslararası Genç Gitar Festivali'nde birinci oldu. Başkent Bükreş'te düzenlenen...

İlk sergi Kınalı’dan

Antalyalı tasarımcı ‘Avatar 2’ afişinde finale kaldı

74. Altın Küre Ödülleri’ne “La La Land” damgasını vurdu

Tarifsiz aşk

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TEKNOLOJİ

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SAĞLIK

Burun içindeki eğrilikler hayat kalitesini düşürür

Editör -
Özel ENTO Kulak Burun Boğaz Cerrahi Tıp Merkezi'nden Op. Dr. İbrahim Korhan burun tıkanıklarının hayat kalitesini etkileyen ciddi problemler olduğunu belirterek, bu sorunların en...

Gribe karşı C vitamini çare değil

Editör -
Havaların soğumasıyla birlikte gribe yakalananların sayısında artış görülüyor. Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Neşat Bozkurtgil, antibiyotik ve C vitamini...

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YAZARLARIMIZ

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Orduları olmayan komutan olur mu?
Nuri Kayış
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Keşke Patagonya olsaydık!
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Basın özgürlüğü örneği!
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Yaz saatinin neresinden dönülse kardır
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Osmanlı'da kadı olmak
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İsmet Hazardağlı
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Coni’lere “terbiyeli olun” uyarısı
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Gökçek’in yolu vatandaşın yolu
Gürcan Dağdaş
Gürcan Dağdaş
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Devlet niye var…?

YEREL

Aile Akademisi başladı

Editör -
Mamak Belediyesi’nin kadınlara yönelik düzenlediği Aile Akademisi Neşet Ertaş Aile Merkezi’nde başladı. Aile Akademisi; daha güçlü ve daha mutlu aileler oluşturmak, yaşadığı çevreye duyarlı,...

EĞİTİM

Hayallerindeki Çeşme’nin maketini yaptı

Editör -
İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 3. sınıf öğrencileri, "Tarihsel Alanda Planlama" konulu dönem ödevlerinde, Kale Koruma Alanı etrafında çalışma yapıp, hayallerini makete işledi. Çeşme...

EKONOMİ

İhracatta düşüşe karşın ihracatçı iyimser

Editör -
Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarına göre, ihracatta yaşanan gerilemelere karşın, ihracatçılarda geleceğe ilişkin "iyimserlik" sürüyor. İhracat Beklenti Endeksi, 2017 yılının 1. çeyreğinde,...
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Sonsöz Gazetesi
Sonsöz Ankara’nın ve Ankaralınındır. Türkiyenin tüm sorunlarını özgür ve özerk yayınlayan, vatandaşın haber alma hakkı çerçevesinde gerçekleri yazan ve sonsözün vatandaşın olduğu ilkesini savunan günlük siyasi gazetedir.

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