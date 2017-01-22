Sonsöz Gazetesi

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), Türkiye'nin 81 ilinden yaklaşık 6 bin kişinin katılacağı dev bir satranç buluşmasına imza atıyor.
Antalya’da bugün başlayacak ‘Türkiye Küçükler Şampiyonası, Türkiye...
Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan binlerce emekli İngiliz vatandaşı İngiltere’nin AB’den ayrılmasıyla yaşadıkları ülkelerdeki ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanamamaları halinde İngiltere’ye geri dönmek zorunda kalacak.
Guardian gazetesi...
Ekonomik istikrarsızlığın beraberinde getirdiği işsizlik nedeniyle Avrupa'nın değişik ülkelerine sığınan Kosovalılar, kendi ülkelerinin vatandaşlığından çıkmak için yaşadıkları belediyelere başvuruda bulunuyorlar.
Kosova'nın güneyinde yer alan ve...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın sahnelediği Bernard Shaw'ın yazdığı Jan Dark oyunu beğeni topladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Bernard Shaw'ın yazdığı Muzaffer Aksoy'un yönetmenliğini...
Yenimahalle Belediyesi 2017’de de Şentepe’yi yatırımlarla şenlendirecek. Bölgeye yüzme havuzu ve sosyal tesisten kültür merkezine, pazaryerinden sağlık ocağına kadar pek çok yatırım gerçekleştirecek olan...
Atık suyun bir kaynak olarak değerlendirilerek tarımdaki su kıtlığına bir çare olması hedefleniyor. Uzmanlar atık suyun uygun şekilde işlenmesi durumunda doğrudan tarım sulamasında veya...
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