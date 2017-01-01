Sonsöz Gazetesi

Rusya Hava Kuvvetleri Uçuş Güvenlik Daire Başkanı Sergey Baynetov, Karadeniz’de düşen Rus uçağında patlama olmadığı sonucuna vardıklarını söyledi.
Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, Karadeniz’e düşen...
ABD Başkanı Barack Obama, Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı.
ABD Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kısıtlamaların 6 kişi ve Federal Güvenlik Servisi (FSB)...
Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Taksim'de anayasa değişikliği teklifiyle ilgili hep bir ağızdan basın açıklaması yaptı.
CHP Milletvekilleri Dursun Çiçek, Barış Yarkadaş, Hilmi Yarayıcı, Enis Berberoğlu,...
Başkanlık sistemi ile ilgili anayasa değişikliği teklifinin, TBMM Anayasa Komisyonu’nda kabul edilmesinin ardından gözler Genel Kurul’da yapılacak görüşmeye çevrildi. AK Parti anayasa değişikliğinin görüşüleceği...
Beyleri bilmem ama sanırım hemen hemen her kadının hayalidir dolap odalar.
Kıyafetlerini rahat rahat görmek, onlara ulaşmak... Cambazlık yapmak zorunda kalmadan şöyle geniş geniş hazırlanmak... Belki...
Michelin Türkiye Ağır Vasıta Lastikleri Ticari Direktörü Sertan Akçagöz, Türkiye'de 2016 yılında satılan ağır vasıta lastik adedinin 2 milyonu geçtiğini bildirdi.
Akçagöz, yaptığı yazılı açıklamada, 2013...
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