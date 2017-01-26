Sonsöz Gazetesi

26 Ocak 2017 Perşembe
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SPOR

Daum: "Benim için Aziz Yıldırım efsane başkan olarak kalacaktır"

Daum: “Benim için Aziz Yıldırım efsane başkan olarak kalacaktır”

Editör -
Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Christoph Daum, "Aziz Yıldırım benim için efsane başkandır. Çünkü O'nun 'ye yaptığı transferler, getirdiği futbolcular 'nin vizyonunu yükseltti. Dünya...
Çalımbay: Eto'o ile ilgili o olay kapandı

Çalımbay: Eto’o ile ilgili o olay kapandı

Sedat, Ankaragücü’ne karşı bayrak açtı

Sedat, Ankaragücü’ne karşı bayrak açtı

Mamakspor miniklerle iyi yolda

Mamakspor miniklerle iyi yolda

Kayserispor'da büyük değişim

Kayserispor’da büyük değişim

DÜNYA'DAN

ABD'den vatandaşlarına Türkiye için yeni seyahat uyarısı

ABD’den vatandaşlarına Türkiye için yeni seyahat uyarısı

Editör -
ABD Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarını, "olası Türkiye ziyaretlerini gözden geçirmeleri" konusunda uyardı. Bakanlık web sitesinde yayımlanan uyarı yazısında; ABD vatandaşları, artan terör eylemlerine dikkat çekilerek, Türkiye'nin Güneydoğu bölgesine...
Ukrayna'da gündemdeki iddia: "Kremlin, Poroşenko'ya karşı kendi adayını hazırlıyor"

Ukrayna’da gündemdeki iddia: “Kremlin, Poroşenko’ya karşı kendi adayını hazırlıyor”

Editör -
Moskova’nın, Ukrayna’da Batı destekli Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun yerine Rusya yanlısı bir ismi başa getirmek için harekete geçtiği iddiası gündemde. Rusya’nın, Ukrayna’da gelecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Batı...

YAŞAM

Aç kalan yılkı atları, Karacadağ’ın eteklerine indi

Editör -
KONYA’da Ereğli Dağcılık ve Tenis Kulübü üyeleri, Karacadağ’a yaptıkları geleneksel doğa yürüyüşünde yılkı atlarını görme fırsatı buldu. Ekip üyeleri, yükseklerde 3 metreye kadar ulaşan...

FETÖ ile korkutup 150 bin TL’sini aldı

Ecenaz, Türkiye’nin gururu oldu

Hastayı sırtında taşıdı

Kızaklı ulaşım

POLİTİKA

Bir sandıkta 415 seçmen oy kullanacak

Editör -
Yüksek Seçim Kurulu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulması beklenen anayasa değişikliğinin halk oylamasında bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısını 410-415 olarak belirledi. Yüksek...

Yargıya güven noktasında sıkıntımız var

Editör -
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, milletin yargıya olan güveni konusunda istenilen noktada olunmadığını belirterek, bu durumdan üzüntü duyduklarını ifade etti. Bozdağ, “Önümüzdeki dönemde atacağımız her...

KÜLTÜR & SANAT

Ata Demirer’le özçekim yarışı

Editör -
'Olanlar Oldu' filminin galası için Antalya'ya gelen oyuncu Ata Demirer'le fotoğraf çektirmek isteyen hayranları, birbiriyle yarıştı. Ata Demirer'in başrolünü üstlendiği 'Olanlar Oldu' filminin Antalya galası,...

Gladyatör oyunları Psidia’da oynanmış

Özcan’ın ‘Issız Sandallar ve Kuşlar’ sergisi

Almanya Film Festivali jüri başkanı Tevfik Başer

Kahramanmaraş Destanı filmi tanıtıldı

TEKNOLOJİ

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Bunama yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak görülmemeli

Bunama yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak görülmemeli

Editör -
Denizli Servergazi Devlet Hastanesi'nde görevli nöroloji uzmanı Dr. Sultan Çağırıcı, bunamanın hastalık olduğunu, yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. Servergezi Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı...
İklim değişikliği, domuz ve kuş gribini hayatımıza soktu

İklim değişikliği, domuz ve kuş gribini hayatımıza soktu

Editör -
Dünyada 1850 yılında 280 ppm (milyonda parçacık) olarak ölçülen karbondioksit miktarı, 2000'li yıllarda 400 ppm olarak kayda geçti. Karbondioksit miktarının atmosferdeki sıcaklığı artırmasıyla bazı hayvanlar...

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Teknoloji “iHastalık” lara davetiye çıkarıyor

Editör -
İnternet ve akıllı telefon bağımlılığının “iHastalık”lara davetiye çıkardığını belirten uzmanlar, bu konuda önlem alınması gerektiğini söylüyor. Gelişen teknolojiyle birlikte hayatımıza giren akıllı telefonlar birçok konuda...
Sonsöz Gazetesi
Sonsöz Ankara’nın ve Ankaralınındır. Türkiyenin tüm sorunlarını özgür ve özerk yayınlayan, vatandaşın haber alma hakkı çerçevesinde gerçekleri yazan ve sonsözün vatandaşın olduğu ilkesini savunan günlük siyasi gazetedir.

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