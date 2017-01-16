Sonsöz Gazetesi

16 Ocak 2017 Pazartesi
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SPOR

Biathlon takımı EYOF 2017 için hazır

Editör -
AVRUPA Gençlik Olimpik Kış Festivali için Erzurum Kandilli Kayak Merkezi'nde dört kız ve dört erkekten oluşan biathlon sporcularının hazırlıkları, Milli Takım antrenörleri Nihan Erdiler...

Satranç Federasyonu’ndan “Yeni hayata bir hamle” projesi

Ankaragücü’ne yeni bir isim daha

Çağla Büyükakçay’a Fransız rakip

Galatasaray, Atiker Konyaspor’a konuk oluyor

DÜNYA'DAN

Joe Biden'dan Ukrayna ziyareti

Joe Biden’dan Ukrayna ziyareti

Editör -
ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, resmi temaslarda  bulunmak üzere Ukrayna’nın başkenti Kiev'e geldi. Sabah erken saatlerde Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman ile görüşen Biden, ardından Ukrayna...
Peskov: ABD’den gelen siber saldırılara rağmen Rusya, Washington’u suçlamıyor

Peskov: ABD’den gelen siber saldırılara rağmen Rusya, Washington’u suçlamıyor

Editör -
Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanlığı sitesine ABD topraklarından düzenlenen siber saldırılarına rağmen Rusya’nın Washington’u bununla suçlamadığını belirtti. NBC News kanalına konuşan...

YAŞAM

Eski bakanlar Allahuekber Dağı’na tırmandı

Editör -
  Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)-ENVER Paşa komutasında 102 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen 60 bin Mehmetçiğin anısına eski bakanlardan ANAP'lı...

47 yıl sonra aynı sınıfta buluştular

Giyim mağazası kapılarını sokak hayvanlarına açtı

Mağaraların envanterini hazırlıyorlar

Motosiklet satarken bu tuzağa düşmeyin

POLİTİKA

CHP Anayasa teklifini AYM’ye götürecek

Editör -
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, anayasa değişiklik teklifine ilişkin, “Günü geldiğinde Anayasa Mahkemesine taşıyacağız. Eğer bu düzenleme açık oylarla, takip edilen oylarla, gözlemcilerle, baskıyla...

CHP çocuk gelirleri Meclis’e taşıdı

Editör -
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım’a çocuk gelinlerin sayısını sordu. Tanrıkulu, Başbakan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde şöyle dedi: “Mavideniz Yayınları'nın 1....

KÜLTÜR & SANAT

Müzik aletleri eğitimi kayıtlar devam ediyor

Editör -
Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce müzik aletlerinin kullanımının yaygınlaştırılarak bu yönde kabiliyetli kişilerin uzman bir kadro aracılığıyla deneyimlerini daha üst düzeye ulaştırmak...

Nazım Hikmet denize karanfiller bırakılarak anıldı

Uludağ’da Berkay coşkusu

Bambaşka bir başkalaşım öyküsü

Bedri Rahmi Eyüboğlu Sergisi, İzmir’de açıldı

TEKNOLOJİ

SAĞLIK

Skolyoz hastalığı ergenlikte ortaya çıkıyor

Skolyoz hastalığı ergenlikte ortaya çıkıyor

Editör -
Medicana International Ankara Hastanesi Omurga Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Şenköylü, omurga eğriliğinin (skolyoz) en çok ergenlik çağında, 10-14 yaş aralığında görüldüğünü bildirdi. Medicana International Ankara...
Göz uzmanından uyarı; 'Kar körlüğüne dikkat'

Göz uzmanından uyarı; ‘Kar körlüğüne dikkat’

Editör -
Göz uzmanı Prof. Dr. Ayşe Öner Öztürk, soğuk hava dalgasıyla birlikte ülkemizi etkisi altına alan kar yağışının, göz sağlığı için tehlike oluşturduğuna dikkat çekti. Prof.Dr....

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YAZARLARIMIZ

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Bu ülkelerde de Cumhuriyet var
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Bu müfredatla militan yetişir!
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Bambaşka bir başkalaşım öyküsü
İsmet Hazardağlı
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Rana Elik
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Tatilim bitti ve döndüm
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Yaz saati uygulamasına tepkiler artıyor
Gürcan Dağdaş
Gürcan Dağdaş
6 Makale
Benim yerimde Führer olsa..!

YEREL

Tarihi binanın bakır kaplamaları çalındı

Editör -
Tarihi binanın bakır kaplamaları çalındı
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından paravanla çevrilen ve yıkım tehdidiyle karşı karşıya olan tarihi İller Bankası’nın cephesindeki bakır kaplamaların, yağmurların ve su oluklarının çalındığını bildiren...

EĞİTİM

Müze gibi iktisat fakültesi

Editör -
İzmir'in Bornova İlçesi'ndeki Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin (İİBF) dekanlığına yaklaşık 4 ay önce atanan Prof.Dr. Engin Berber, 10 yıllık müzecilik geçmişini...

EKONOMİ

Gaziantepli halıcılar devler liginde

Editör -
EKONOMİ Bakanlığı desteği ile Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) bünyesinde yürütülen 'Makine Halıcılığında Sürdürülebilir Liderlik' URGE projesi kapsamında bu yıl ilk kez Domotex...
Sonsöz Gazetesi
Sonsöz Ankara’nın ve Ankaralınındır. Türkiyenin tüm sorunlarını özgür ve özerk yayınlayan, vatandaşın haber alma hakkı çerçevesinde gerçekleri yazan ve sonsözün vatandaşın olduğu ilkesini savunan günlük siyasi gazetedir.

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