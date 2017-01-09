Sonsöz Gazetesi

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En büyük sorun yetişmiş ara eleman
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Gürbüz “Küçük ve orta ölçekli işletmeler genelde maliye ile anlaşmalı işlerden yaşamlarını sürdürmekteydiler son zamanlarda
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Sosyal Medya'da var mısınız? Google sizi nasıl biliyor?
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Günümüzde sosyal medya
, markalaşmada büyük önem arz ediyor. Hedef kitleye ulaşmada en kısa yol olan
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Kağıthane Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
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İstanbul'u etkisi altına alan karla mücadele çalışmalarını sürdüren Kağıthane Belediyesi, sokak hayvanlarının aç ve susuz
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6 konaklama çadırı itfaiye kara saplanınca kül oldu
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Bolu'nun Mengen İlçesi'ne bağlı Bürnük Köyü'ndeki Şirinyazı Göleti kenarındaki konaklama çadırlarında yangın çıktı.
Kara saplanan itfaiye
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Gökçek’in yolu vatandaşın yolu
Cafer Külahlıoğlu
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Karakış ülkemizi etkiliyor. Başkent Ankara’da yoğun kar yağışı altında. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek
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Lastikçilerde kış yoğunluğu
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Ticari araçlar için 1 Aralık itibariyle başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması ile şehir içi ve
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Elektrik kesintilerinin nedeni yanlış politikalar
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CHP’li Necdet Pamir İstanbul başta olmak üzere son günlerde sık sık meydana gelen elektrik kesintilerini
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Keşke Patagonya olsaydık!
Nuri Kayış
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa değişikliği teklifini eleştirmiş, “Burası Patagonya mı” diye sormuş. Sayın
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FETÖ operasyonunda 35 polis gözaltına alındı
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ADANA'da FETÖ operasyonu kapsamında 35 polis gözaltına alındı. Aralarında emniyet müdür ve amirlerinin de bulunduğu
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Türk Hava Yolları 277 seferini iptal etti
Editör
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THY ,Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havaliman’larından yapılacak olan 277 iç ve dış hat seferinin
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Vapur seferleri iptal, Boğaz kapatıldı
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İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Şehir Hatları ile İstanbul Deniz otobüsleri (İDO) seferlerinde iptaller
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Orduları olmayan komutan olur mu?
Orhan Uğuroğlu
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Jandarma zaten komutasından alınmıştı şimdi de Kara, Hava ve Deniz orduları elinden alındı Genelkurmay Başkanlığının.
Askeri
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Topbaş Metro yapıyor Gökçek ise seyrediyor
Cafer Külahlıoğlu
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İstanbul Metrosu 150 Ankara ise sadece 36,5 kilometre Başkent Türkiye’nin gözbebeği olmalı. Buna itiraz eden
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FETÖ mağdurları sabırlı olsunlar
Orhan Uğuroğlu
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“Yurtta Sulh Konseyini kimlerden oluşuyordu?” sorusuna Başkanvekili Özdağ yanıt verdi;
TESPİT EDEMEDİK…
AK Parti Manisa Milletvekili ve
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Obama’yı bırak Trump’a bak!
Nuri Kayış
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ABD’nin dostluğa sığmayan davranışları Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yıldırım Hükümeti’nde ciddi rahatsızlık yarattı. Ancak Obama’nın 20
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Türk Halkı açlığını ekmekle gideriyor
Editör
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Türk halkı karnını ekmekle doyuruyor. Gerek hayat pahalılığı gerekse gelir seviyesinin düşük olması ve çeşitli
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İncirlik mesajıyla Amerika uyarıldı
Orhan Uğuroğlu
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29 Aralık 2016 tarihli “İncirliği terk edin” yazımız geniş destek buldu.
Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanların yanı
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Tarifsiz aşk
Suat Özer
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“Bana yol gösterecek, rehberlik edecek bir yayın, bir kitap
bulamayınca, engelli oğlumla yaşayacağım engellenemez, tarifsiz
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Tıpkı "Fil Hamdi" hikayesi gibi!
Nuri Kayış
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Reina katliamını yapan teröristle ilgili polise çok sayıda ihbar yapıldı. “Teröristin oturduğu evi tespit ettik”
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Gribe karşı doğal önlem
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Hava şartlarının zorlu, soğuk ve karlı, vücut direncimizin de zayıf olduğu şu Ankara günlerin de
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Fırat Kalkanı Harekatı'nda 32 terörist öldürüldü
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SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait 140 hedef karadan ve havadan ateş
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Öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 42 yaralı
Editör
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KONYA'nın Cihanbeyli İlçesi'nde öğrenci taşıyan otobüsün, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 2 öğrenci hayatını
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DEAŞ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
Editör
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ADIYAMAN'da, polis tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6
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Keçiören Metrosu törenle açıldı
Editör
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“Ankara Anadolu medeniyetlerinin kavşağıdır, başkenttir, siyasetin, devletin merkezidir. Başkenti, turizmden, sağlığa, ulaşımdan kentsel dönüşüme kadar
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İzmir'de adliye önünde patlama
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İzmir Adliyesi'nin hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı önüne mesai çıkışı sırasında bomba yüklü araçla
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Aydın Doğan'dan medyaya çağrı
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DOĞAN Yayın İlkeleri Kurulu toplantısı Hilton Oteli’nde gerçekleşti. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan başkanlığındaki
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'Açık uçlu soru'da tedirginliğe yer yok
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YÖK tarafından, Samsun’da 'YÖK Sağlık Söyleşileri' kapsamında sağlıkta şiddet hekime saygı konulu söyleşi programı düzenlendi.
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Can güvenliğin tehdit altında olduğunu düşünüyor
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Kilis' te 12 bin kaçak sigara ele geçti
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KİLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu ve bagajında 12 bin paket kaçak sigara
ele geçirdiği aracın
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Bozcaada'da denizden haç çıkarma töreni yapıldı
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ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki iilçesi Bozcaada'da, Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle,
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