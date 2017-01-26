Sonsöz Gazetesi

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Christoph Daum, "Aziz Yıldırım benim için efsane başkandır. Çünkü O'nun Fenerbahçe'ye yaptığı transferler, getirdiği futbolcular Fenerbahçe'nin vizyonunu yükseltti. Dünya...
ABD Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarını, "olası Türkiye ziyaretlerini gözden geçirmeleri" konusunda uyardı.
Bakanlık web sitesinde yayımlanan uyarı yazısında; ABD vatandaşları, artan terör eylemlerine dikkat çekilerek, Türkiye'nin Güneydoğu bölgesine...
Moskova’nın, Ukrayna’da Batı destekli Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun yerine Rusya yanlısı bir ismi başa getirmek için harekete geçtiği iddiası gündemde.
Rusya’nın, Ukrayna’da gelecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Batı...
Yüksek Seçim Kurulu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulması beklenen anayasa değişikliğinin halk oylamasında bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısını 410-415 olarak belirledi.
Yüksek...
'Olanlar Oldu' filminin galası için Antalya'ya gelen oyuncu Ata Demirer'le fotoğraf çektirmek isteyen hayranları, birbiriyle yarıştı.
Ata Demirer'in başrolünü üstlendiği 'Olanlar Oldu' filminin Antalya galası,...
Denizli Servergazi Devlet Hastanesi'nde görevli nöroloji uzmanı Dr. Sultan Çağırıcı, bunamanın hastalık olduğunu, yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.
Servergezi Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı...
Dünyada 1850 yılında 280 ppm (milyonda parçacık) olarak ölçülen karbondioksit miktarı, 2000'li yıllarda 400 ppm olarak kayda geçti.
Karbondioksit miktarının atmosferdeki sıcaklığı artırmasıyla bazı hayvanlar...
İnternet ve akıllı telefon bağımlılığının “iHastalık”lara davetiye çıkardığını belirten uzmanlar, bu konuda önlem alınması gerektiğini söylüyor.
Gelişen teknolojiyle birlikte hayatımıza giren akıllı telefonlar birçok konuda...
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