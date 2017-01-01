Sonsöz Gazetesi

01 Ocak 2017 Pazar
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SPOR

Bursaspor’a ikinci yarıya 4 futbolcu gelecek

Editör -
BURSASPOR Kulübü, ligin ikinci yarısı için yapılacak transferlerle ilgili kararı verdi, 5 oyuncu gidecek, 4 oyuncu ise kadroya dahil edilecek. Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay...

Trabzonspor’da 4 futbolcu yol ayrımında

Avrupa kupalarında oynamak istiyoruz

Başpehlivanlar şehitler İçin kol bağlayacak

Tuzlaspor G.Saray’ı 3-2 mağlup etti

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DÜNYA'DAN

Uçakta patlama olmadığı sonucuna vardık

Editör -
Rusya Hava Kuvvetleri Uçuş Güvenlik Daire Başkanı Sergey Baynetov, Karadeniz’de düşen Rus uçağında patlama olmadığı sonucuna vardıklarını söyledi. Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, Karadeniz’e düşen...

Gerilim tırmanıyor

Editör -
ABD Başkanı Barack Obama, Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı. ABD Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kısıtlamaların 6 kişi ve Federal Güvenlik Servisi (FSB)...
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YAŞAM

Tedavi edilen 2 kaplumbağa denizle buluştu

Editör -
 HATAY Mustafa Kemal Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım ve Tedavi Merkezi'nde (DEKİYM) tedavi gören ve yaklaşık 10 aylık rehabilitasyon sürecini tamamlayan 'Obüs' ve 'Fırat'...

Baba- oğul organ bağış gönüllüsü

Bomba şüphesiyle incelenen otomobiller çalıntı çıktı

Karda nefes kesen cirit gösterisi

Kuruyemiş paketlerinde yılbaşı için sürpriz hediye

POLİTİKA

Taksimde basın açıklaması

Editör -
Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Taksim'de anayasa değişikliği teklifiyle ilgili hep bir ağızdan basın açıklaması yaptı. CHP Milletvekilleri Dursun Çiçek, Yarkadaş, Hilmi Yarayıcı, Enis Berberoğlu,...

AK Partide anayasa programı

Editör -
Başkanlık sistemi ile ilgili anayasa değişikliği teklifinin, TBMM Anayasa Komisyonu’nda kabul edilmesinin ardından gözler Genel Kurul’da yapılacak görüşmeye çevrildi. AK Parti anayasa değişikliğinin görüşüleceği...
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KÜLTÜR & SANAT

Kitap Kurdu Şefika’dan dördüncü kitap

Editör -
MUĞLA'da ilk romanını 11 yaşında yazan ve çok kitap okumasından dolayı aldığı ödüllerle "Türkiye'nin Kitap Kurdu" olarak bilinen Muğlalı Şefika Güney dördüncü kitabını yazdı....

Japon piyanist, Bodrum’da sahne aldı

ADT’den Ocak’ta 5 oyun

Forte 24-genç yeteneklerden dev konser

Akademisyenlerden yanılsama sergisi

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TEKNOLOJİ

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SAĞLIK

Taşikardi daha çok kadınlarda görülüyor

Editör -
Sağlıklı bir kalbin dakikadaki kalp atış sayısı 50-100 arası olup, bu rakam günün saatine ve vücudun o anki ihtiyaçlarına göre değişebiliyor. Örneğin uykudayken bu...

Kepçe kulak psikolojiyi bozuyor

Editör -
Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Cevdet Murat Akagün, kepçe kulak görünüşünün bazı insanların psikolojisini bozduğunu belirtti. Kepçe kulağın gelişimsel anomalilerinden biri olduğunu anlatan Op....
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MODA ve KADIN

Kıskanılacak Güzellikte Dolap Odalar

Gizushka -
Beyleri bilmem ama sanırım hemen hemen her kadının hayalidir dolap odalar. Kıyafetlerini rahat rahat görmek, onlara ulaşmak... Cambazlık yapmak zorunda kalmadan şöyle geniş geniş hazırlanmak... Belki...

EĞİTİM

Kadir Has’ta yüksek lisans başvuruları başladı

Editör -
KADİR Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Orhangazi Kadir Has Üniversitesi'nde (KHAS) yüksek lisans ve doktora programları için başvuruların başladığını...

EKONOMİ

Ağır vasıta lastik satış adedi 2 milyonu aştı

Editör -
Michelin Türkiye Ağır Vasıta Lastikleri Ticari Direktörü Sertan Akçagöz, Türkiye'de 2016 yılında satılan ağır vasıta lastik adedinin 2 milyonu geçtiğini bildirdi. Akçagöz, yaptığı yazılı açıklamada, 2013...

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Sonsöz Gazetesi
Sonsöz Ankara’nın ve Ankaralınındır. Türkiyenin tüm sorunlarını özgür ve özerk yayınlayan, vatandaşın haber alma hakkı çerçevesinde gerçekleri yazan ve sonsözün vatandaşın olduğu ilkesini savunan günlük siyasi gazetedir.

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