Sonsöz Gazetesi

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Kırgızistanda kargo uçağı düştü: 37 ölü
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Bişkek
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Manas Havalimanı’na iniş sırasında düşen ACT Havayolları'na ait kargo uçağı binaların üzerine düştü. Kırgız
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Yaz saati uygulamasına tepkiler artıyor
Cafer Külahlıoğlu
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Öğrenci, veli ve çalışanlardan yaz saati uygulamasına gelen tepkilerin artması üzerine bize de konuyu tekrar
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Bu ülkelerde de Cumhuriyet var
Orhan Uğuroğlu
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İran İslam Cumhuriyeti, Suriye Arap Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Küba Cumhuriyeti, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti,
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Bu müfredatla militan yetişir!
Nuri Kayış
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Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı müfredat taslağı aynen kabul edilip uygulanmaya başlanırsa; okullarımızda fikri hür, irfanı
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İşsizlikte tırmanış hızlandı
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Ekonomideki yavaşlamaya bağlı olarak işsizlikteki tırmanış da hız kazandı. Ekonominin yüzde 1.8 daraldığı, Eylül, Ekim,
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Düşen uçak, ilk Jumbo jetimizdi!
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Bişkek Havalimanı'na iniş sırasında düşen ACT Havayolları’na ait Boeing 747-400F tipi (Jumbo jet) kargo uçağının,
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Anıtkabir'e yakışmadı
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Ankara denilince akla gelen ilk yer kuşkusuz Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün
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Ankara Metrosu'nun yetersizliği Meclis’te
Cafer Külahlıoğlu
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Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu tarafından
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Bambaşka bir başkalaşım öyküsü
Safa Tekeli
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Bu hafta, ne yazık ki kitapçı raflarında bulamayacağınız bir kitabı sunuyorum. Amacım böyle önemli bir
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İşte gerçek
Orhan Uğuroğlu
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Cumhurbaşkanına verilecek “Padişah” yetkileri Ermeni Anayasasından, yazarı ise Ermeni hukukçu Krikor Odyan..!
AKP’nin hazırladığı ve MHP
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