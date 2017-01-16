Sonsöz Gazetesi

Öğrenci, veli ve çalışanlardan yaz saati uygulamasına gelen tepkilerin artması üzerine bize de konuyu tekrar

Ekonomideki yavaşlamaya bağlı olarak işsizlikteki tırmanış da hız kazandı. Ekonominin yüzde 1.8 daraldığı, Eylül, Ekim,

Safa Tekeli

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Bu hafta, ne yazık ki kitapçı raflarında bulamayacağınız bir kitabı sunuyorum. Amacım böyle önemli bir