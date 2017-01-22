Sonsöz Gazetesi

22 Ocak 2017 Pazar
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SPOR

6 bin kişilik dev satranç organizasyonu

6 bin kişilik dev satranç organizasyonu

Editör -
Türkiye Federasyonu (TSF), Türkiye'nin 81 ilinden yaklaşık 6 bin kişinin katılacağı dev bir buluşmasına imza atıyor. Antalya’da bugün başlayacak ‘Türkiye Küçükler Şampiyonası, Türkiye...
Ankaragücü'ne yeni kaleci

Ankaragücü’ne yeni kaleci

Plaj voleyboluna Galletti ile devam

Plaj voleyboluna Galletti ile devam

Alp disiplinli A2 ligi 1. ayağı sona erdi

Alp disiplinli A2 ligi 1. ayağı sona erdi

Başardığımız için mutluyuz

Başardığımız için mutluyuz

DÜNYA'DAN

Avrupa’daki İngilizler İngiltere’ye göçetmek zorunda kalabilir  

Avrupa’daki İngilizler İngiltere’ye göçetmek zorunda kalabilir  

Editör -
Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan binlerce emekli İngiliz vatandaşı İngiltere’nin AB’den ayrılmasıyla yaşadıkları ülkelerdeki ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanamamaları halinde İngiltere’ye geri dönmek zorunda kalacak. Guardian gazetesi...
Kosova'da işsizlik nedeniyle vatandaşlıktan çıkmak için rekor başvuru

Kosova’da işsizlik nedeniyle vatandaşlıktan çıkmak için rekor başvuru

Editör -
Ekonomik istikrarsızlığın beraberinde getirdiği işsizlik nedeniyle Avrupa'nın değişik ülkelerine sığınan Kosovalılar, kendi ülkelerinin vatandaşlığından çıkmak için yaşadıkları belediyelere başvuruda bulunuyorlar. Kosova'nın güneyinde yer alan ve...

YAŞAM

İkiz avukat kardeşler reklam filminde

Editör -
İZMİR Barosu'nun geçen 10 Kasım'da düzenlediği törenle cüppe giyip, avukatlık ruhsatlarını alarak mesleğe başlayan tek yumurta ikizi avukatlar Tutku Hazal Uyma ile Dilan İlayda...

Dişleri sökülen şempanze hayvanat bahçesine alındı

Soba közü çöp arabasını yakıyordu

Emlakçılardan stüdyo tipi daireler için uyarı

Fatma’ya 18 yıl hapis istemi

POLİTİKA

CHP referandum için kolları sıvadı

Editör -
Anayasa değişiklik teklifini Anayasa Mahkemesine götürecek olan CHP, referandum için de kolları sıvadı. CHP’nin referandum stratejisi bire bir vatandaşla görüşmek. CHP kampanyasında da  “hayır”...

Terörü bitireceğiz

Editör -
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, terör eylemlerinin 'Burada gelişme ve refah istemiyorum' mesajı verdiğini belirterek, "Bunların verdiği bu mesaja karşı mesajımız, açıktır ve nettir. Namusumuz...

KÜLTÜR & SANAT

Jan Dark oyunu beğenildi

Editör -
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın sahnelediği Bernard Shaw'ın yazdığı Jan Dark oyunu beğeni topladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Bernard Shaw'ın yazdığı Muzaffer Aksoy'un yönetmenliğini...

Deniz’den 5 aylık eğitimle piyano resitali

Shirley kapalı gişe oynadı

‘Cesur ve Güzel’ yakında Latin Amerika ülkelerinde

Silifke Müzik ve Folklor Festivali CIOFF’a üye oldu

TEKNOLOJİ

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YAZARLARIMIZ

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Masum değiliz hiçbirimiz

SAĞLIK

Hastaları müzik terapisi ile tedavi ediyor

Hastaları müzik terapisi ile tedavi ediyor

Editör -
Almanya'nın Duisburg şehrinde yaşayan ve altı yıldır da müzik pedagojisi olarak çalışan Duygu Duran, gecen yıl tamamladığı müzik terapist eğitimin ardından insanları müzikle tedavi...
Acil Tıp Uzmanı Cander: Sağlıkçının cep telefonundan yönlendirmesiyle hayat kurtarılabilir

Acil Tıp Uzmanı Cander: Sağlıkçının cep telefonundan yönlendirmesiyle hayat kurtarılabilir

Editör -
Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, kalp krizi geçirip, solunumu duran hasta için ilk...

HAFTANIN EN POPÜLERİ

YEREL

Yenimahalle Belediyesi’nden “Şen” yatırımlar

Editör -
Yenimahalle Belediyesi 2017’de de Şentepe’yi yatırımlarla şenlendirecek. Bölgeye yüzme havuzu ve sosyal tesisten kültür merkezine, pazaryerinden sağlık ocağına kadar pek çok yatırım gerçekleştirecek olan...

EĞİTİM

Okula yardım

Editör -
TED Ankara Koleji Vakfı Lisesi öğrencileri, Çamlıdere Osmansin Orta ve ilk Okulu'nda eğitim öğretim gören 120 öğrenciye ünifforma, bot ve kaban hediye ettiler. TED Ankara...

EKONOMİ

FAO atık suların tarımda kullanılması peşinde

Editör -
Atık suyun bir kaynak olarak değerlendirilerek tarımdaki su kıtlığına bir çare olması hedefleniyor. Uzmanlar atık suyun uygun şekilde işlenmesi durumunda doğrudan tarım sulamasında veya...
Sonsöz Gazetesi
Sonsöz Ankara’nın ve Ankaralınındır. Türkiyenin tüm sorunlarını özgür ve özerk yayınlayan, vatandaşın haber alma hakkı çerçevesinde gerçekleri yazan ve sonsözün vatandaşın olduğu ilkesini savunan günlük siyasi gazetedir.

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